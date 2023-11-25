Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu 10 gözaltı

Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu imal eden ve ticaretini yaptıkları tespit edilen 10 şüpheli şahsın ev ve araçlarına yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik hap ve ateşli silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül ve Karesi ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 10 şüpheliye ait ikamet ve araçlarında eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 461 adet sentetik uyuşturucu hap, 22 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaya karışan 10 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.