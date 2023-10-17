Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde 9 ilçede yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik 20 ayrı operasyonda 28 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu aparatı ve 9 adet ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 09-15 Ekim 2023 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 9 ilçede Ayvalık, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut ve Manyas meydana gelen 20 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 28 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon sonucu; 260 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram kubar esrar, 11 gram metamfetamin, 1 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 128 litre kaçak içki, 2 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 11 adet fişek, 5 adet av tüfeği dipçiği, 2 adet şarjör ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.