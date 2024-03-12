Balıkesir'de vatandaş suyu musluktan içiyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiren BASKİ ekipleri, 7/24 çalışarak şehrin dört bir yanına; sağlıklı, temiz, güvenli ve kaliteli içme suyu ulaştırıyor. Vatandaşlar da gönül rahatlarıyla musluktan akan suyu hem içiyor, hem de yemeklerinde kullanıyor.

Şehrin dört bir yanında hayata geçirdiği altyapı ve içme suyu yatırımlarıyla Balıkesirlilere; sağlıklı, temiz, güvenli ve kaliteli içme suyu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, 7/24 görev başında. Her şeyi en ince detaylarıyla düşünerek titizlikle çalışmalarını hayata geçiren BASKİ ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla, Balıkesir’de musluktan akan suyu vatandaşların gönül rahatlığıyla yemeklerinde kullanabileceği hatta direkt olarak içebileceği haliyle kullanıma sunuyor.

Depolar yılda 2 kere özenle temizleniyor

BASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Su Kalitesi İzleme ve Denetleme Şube Müdürü Nejla Önsal “Bizim asli görevimiz Balıkesir ili geneli ve muhtelif mahallelerde bulunan suların dezenfeksiyonunun yapılarak takip edilmesi işi. Balıkesir ili ve genelinde Bin 343 adet içme suyu depomuz bulunmaktadır. Bu depoların temizliği BASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan dezenfeksiyon personeli tarafından düzenli olarak her yıl senede 2 kez yapılmaktadır. İçme suyu depolarının temizliği yapıldıktan sonra dezenfeksiyonu yapılabilmesi için biz, BASKİ’nin kuruluş yıllarında sodyum hipoklorit yani sıvı klor kullanmaktaydık fakat 2019 yılından itibaren soframızda bulunan tuzlardan elde ürettiğimiz hipoklorit asit ile dezenfeksiyonu gerçekleştirmekteyiz” diyerek bilgilendirmede bulundu.

BASKİ Genel Müdürlüğü olarak Balıkesirlilerin; temiz ve güvenli içme suyuna ulaşabilmesi için gece gündüz demeden 7/24 mesai harcadıklarını belirten BASKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürü Yasemin Hatice Uyanık “Şehrinin ve hemşerilerinin dertleriyle dertlenen hizmet anlayışımızla su hayattır ilkesiyle hep daha iyisini hedeflemekteyiz. Balıkesir’de su musluktan içilir” dedi.