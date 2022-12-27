Balıkesir'de vatandaşlar kan bağışına koştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kızılay Kan Merkezi’nin düzenlediği kan bağışı kampanyası ilgi gördü. Haftada bir gün Cumhuriyet Meydanında konuşlanan kan bağışı otobüsünü dolduran vatandaşlar, kan bağışı sayesinde sağlıklı olduklarını anlatırken, Dr. Atakan Genç de, her sağlıklı erkeğin 3, kadınların da 4 ayda bir kan verebileceğini söyledi.

Balıkesir’in değişik ilçelerini gezen Kızılay Kan Bağışı Otobüsü, her hafta geldiği Burhaniye’de ilgi gördü. Bağış öncesi evrak dolduran vatandaşlara, bağış sonrası da ikramlarda bulunuluyor. Bağışta bulunan vatandaşlar, kan bağışının sağlık kazandırdığını anlatırken, herkese tavsiye ettiklerini anlattı. Düzenli olarak bağış yaptığını anlatan Suat Tığlı, “ Düzenli olarak kan bağışı yapıyoruz. Sağlık buluyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Biz düzenli olarak veriyoruz. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde Allah’a şükür” dedi.

İsmail Aydemir de, “ Dokuzuncu defa kan bağışında bulunuyorum. Kan verdikçe, sağlıklı, sıhhatli olduğumu düşünüyorum. Kan vermeyi de herkese tavsiye ederim” diye konuştu. Sami Bayrak ise, “ Şu anda Kızılay’a kan vereceğiz. 3 ay önce Edremit’te verdik. Mesaj geldi. Şimdi burada da vereceğiz nasipse. İyi geliyor kan vermek. Hem de faydalı bir şey. ’Bir gün bize de lazım olur’ diye veriyoruz. Allah’ın izniyle yeniden kan vereceğiz” dedi.