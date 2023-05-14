Balıkesir'de vatandaşlar seçim sonuçlarını çarşıda LED ekrandan takip ediyor

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de seçim heyecanı devam ediyor. Vatandaşlar, çarşı merkezde bulunan LED ekrandan seçimleri takip ediyor.

Balıkesir'de vatandaşlar seçim sonuçlarını çarşıda LED ekrandan takip ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de seçim heyecanı devam ediyor. Vatandaşlar, çarşı merkezde bulunan LED ekrandan seçimleri takip ediyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sonuçların ekranlara gelmesiyle vatandaşların heyecanlı bekleyişi çarşıda da devam etti. Oyunu kullanan vatandaşlar çarşıda işlerini hallederken, aynı anda LED ekrandan seçim sonuçlarını takip etti.