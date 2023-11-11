Balıkesir'de yağış nedeniyle heyelan meydana geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda bulunan Kavurmacılar Kırsal Mahallesi’nde yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kaymasında köy yolu trafiğe kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Yol yapılan çalışma ile tekrar trafiğe açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesi Kavurmacılar Kırsal Mahallesi’nde öğle saatlerinde lodos fırtınası eşliğinde başlayan sağanak yağış nedeniyle mahalleyi ilçe merkezine bağlayan Kazdağları’nda bulunan yolda heyelan meydana geldi. Heyelanda kırsal mahalle yolu kapandı. Bazı araçlar yol açılasıya kadar bölgede mahsur kaldı. Yapılan ilk incelemede heyelanın yol dışında bir zarara neden olmadığı öğrenildi. Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri heyelan olayı sonrasında bölgeye giderek yolu açma çalışmalarına başladılar. Yol Edremit Belediyesi ekiplerinin çalışması ile kısa sürede trafiğe açıldı.