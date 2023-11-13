Balıkesir'de yangın, bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan bir kişi etkilenerek ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit İlçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 113 numaralı apartmanın ikinci katında elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Ancak yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yüzünden üst dairede yaşayan M.G. isimli bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişiyi 112 Sağlık Ekipleri ve itfaiye personeli bulunduğu yerden alarak ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangını çıkış nedeniyle ilgili araştırma çalışmalarına başladı.