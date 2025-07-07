Balıkesir'de yangına müdahale sürüyor
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.
Kurtlar kırsal mahallesi yakınlarında başlayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Yangına 10 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak ve yaklaşık 100 orman personeli ile müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın düşük şiddette olması ekiplerin işini kolaylaştırırken, yangının tarım arazisinden çıkarak ormana sıçradığı öğrenildi.