Balıkesir'de yaşlı bireyler sağlıklı yaş alıyor

Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu 80 yaş üzeri yaşlı bireyler için Sağlıklı Yaş Alma (YAŞAM) birimi tüm Türkiye’de ilk kez Balıkesir il genelinde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Geriatri bilim dalı koordinatörlüğünde eş zamanlı olarak faaliyete geçti.

Balıkesir genelinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri (YAŞAM) açıldığı günden bu yana toplam 4 bin 500 üzerinde yaşlı bireye sosyal hizmetler, psikoterapi, nutrisyon ve mama desteği, yara bakım ve hastaneye transfer gibi birçok hizmet verildi. İl genelinde kurulan YAŞAM merkezleri ile 80 yaş ve üzerinde bulunan yaklaşık 10 bin yaşlı bireye telefonla ulaşıldı. İl genelinde YAŞAM merkezlerinde artacak ekip sayıları ile birlikte 80 yaş ve üzeri yaklaşık 40 bin olan nüfusa ulaşılması hedefleniyor.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde YAŞAM birimi ve 65 yaş üzeri yaşlı bireyler için Geriatri (Yaşlı sağlığı) merkezi de tüm Türkiye’de ilk kez kordineli bir şekilde hizmet sunmaya başladı. YAŞAM biriminde 80 yaş ve üzeri bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi, desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Ayrıca hastaların hastaneden eve, evden hastaneye nakli organize edilerek tıbbi bakımı için gerekli hizmet koordinasyonu sağlanıyor. YAŞAM biriminde uzman hekim, iki hemşire, yaşlı sağlık bakım personeli, tıbbi sekreter, ve gerektiği durumlarda diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı görev yapıyor. Sosyal bakım problemleri tespit edildiğinde belediye ile iş birliğinde bulunularak yemek ve temizlik gibi hizmetlerden de yaşlı bireylerin yararlanması sağlanıyor. Yaşlı Sağlığı merkezinde tüm 65 yaş ve üzeri bireylerin; Dahili hastalıkları (şeker, tansiyon, kalp - damar hastalıkları, kolesterol yüksekliği, guatr, böbrek hastalığı, mide- barsak hastalıkları, kan hastalıkları, kemik erimesi gibi hastalıklar),Yaşlılarda sık görülen geriatrik sendromlarla (depresyon, bunama, düşme, kırılganlık, çoklu ilaç kullanımı, idrar kaçırma (inkontinans), uyku bozuklukları, beslenme bozukluğu, kas erimesi (sarkopeni)) ilgili yaşlı bireylerin genişçe değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri (kanser taramaları, koruyucu aşılar, yaşam tarzı değişiklikleri) veriliyor. Yaşlı bireylerin yaşlanmanın fizyolojik etkisi ile ortaya çıkan birden fazla sağlık sorunun tek merkezden çözülmesi ve yaşla birlikte artan kronik hastalıkların takibinin yapılması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinden faydalanılması için YAŞAM ve Geriatri (Yaşlı Sağlığı) merkezlerine başvurması gerekiyor.