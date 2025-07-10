Balıkesir'de Yaz Spor Okullarına 1500 çocuk katılıyor

Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl Türkiye genelinde düzenlenen Yaz Spor Okulları büyük ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunda, masa tenisinden voleybola kadar değişik branşlarda başlatılan kurslara bin 500 çocuk katılıyor.

Burhaniye’de "Yaza hareketli giriyoruz" sloganı ile başlatılan Yaz Spor Okulları yoğun ilgi gördü. Atatürk Spor Salonunu dolduran çocuklar eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarına devam ederken, Yaz Spor Okulları açılış töreni düzenlendi. Törene katılan çocuklar büyük coşku yaşarken, jimnastik grubu da gösteri yaptı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, iki devre halinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının 1 Eylül’e kadar devam edeceğini söyledi. Müdür Alparslan, birinci dönemde bin 517 çocuğun başvurduğunu kaydetti. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları açılışına Kaymakam Cumali Atilla, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Ünal Bayhan ile cezaevi komutanı üsteğmen Engin Demir ile çocuklar ve veliler katıldı. Yaz spor Okullarının ilgi gördüğünü kaydeden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Temmuz başında Burhaniyeli gençlerin katılımı ile başladı. Bu gün ilçe protokolünün katlımı ile Yaz Spor Okulları açılış törenini gerçekleştirdik. Bu yıl Yaz Spor Okullarını Burhaniye’den gençlerimiz, basketboldan, voleybola ,masatenisinden cimnastiğe ve tekvando, güneş gibi spor branşlarıyla Yaz Spor Okullarında bizlerle birlikte olacaklar. 2 devre halih de yapacağımız Yaz Spor Okulları Temmuz ve Ağustos ayları boyunca devam edecek. Birinci önemde bin 517’e yakın öğrencimiz Yaz Spor Okullarına müracaat ettiler. İkinci dönemde toplamda 3 bine yakın çocuklarımıza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak hizmet vermek istiyoruz. Burhaniyeli gençler yaz dönemlerini spor salonlarımızı doldurarak aktivitelerle zamanlarını geçirmiş olurlar. Bütün gençlerimizi Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonuna bekliyoruz" dedi.