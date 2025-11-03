Balıkesir'de yeni yollara akıllı kavşaklar yapılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri tarafında ortaklaşa yapılan Çay Deresi ıslah çalışmaları kapsamında yollar ışıksız akıllı kavşak çalışmalarının son hali drone ile görüntülendi.

Balıkesir’de Çay Deresi ıslah çalışmalarında sona yaklaşıldı. Uzun süredir trafiğe kapalı olan Dr. Ahmet Toprak Caddesi üzerindeki Gaziokulu Kavşağı, Lonca Kavşağı ve Başçeşme Mezarlığı Kavşağı yenilendi. Bu kavşaklarda bulunan trafik ışıkları kaldırılarak, yerine ışıksız akıllı kavşak sistemi yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte bölgedeki trafik akışının daha güvenli ve hızlı hale gelmesi hedefleniyor. Henüz trafiğe açılmayan yolda çalışmalar devam ederken, dron ile görüntülediğimiz alanlarda kavşak düzenlemelerinin büyük oranda tamamlandığı görülüyor.