Balıkesir'de Yeşil Vatan için ücretsiz 5 bin fidan dağıtıldı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz 5 bin fidan dağıttı.

Balıkesir Valiliği koordinasyonun da gerçekleştirilen fidan dağıtımı, Balıkesir’de bir AVM ve Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Ücretsiz Fidan Dağıtım etkinliğinde bin defne, bin kekik, bin lavanta, bin mavi servi ve bin manolya fidanı olmak üzere 5 bin fidan ücretsiz olarak Balıkesirli vatandaşlara dağıtıldı.