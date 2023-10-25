Balıkesir'de yeşil zeytin alımı başladı

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin alımı başladı.

Burhaniye’de yeşil zeytin alımı başladı. Toplanan zeytinler yörede kurulan eleklerde sınıflandırılırken, fiyatı da 45 ila 75 lira arasında değişiyor. Fiyatların iyi olduğunu anlatan Metin Akantaş, "Fiyatlar iyi. Üretici para kazanır. Ürünü kendi işleyen, sonra yağını da kendi satan kazanır" dedi. Mustafa Tınaz da, "Bu sene zeytinyağı fiyatları çok güzel. Zeytin tane fiyatları da iyi. Para yapıyor. Üretici çok memnun. Yağlardan da şikayet yok. Çiftçinin malı para yapar" dedi.

Zeytin komisyoncusu Tekin Köse de, "Bölgemizde zeytin hasadı başladı. Fiyatlar güzel, fakat mahsul çok az. Üretici memnun. Fiyatlar şu anda güzel. İnşallah, yağ fiyatları da iyi olacak. Sezon çok kısa sürecek ama, fiyatlarımız iyi. Üretici memnun. İnşallah, para kazanacağız" dedi.