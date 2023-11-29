Balıkesir'de yıkılan köprü havadan görüntülendi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerdeki yağışlarda kısmen hasar gören Zeytinli Köprüsü, son yağışlara dayanamayarak tamamen çöktü. Yıkılan köprü dron kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış derelerde taşkınlara neden olurken, daha önceki yağışlarda kısmen zarar gören Zeytinli Köprüsü sabah erken saatlerde tamamen suyun gücüne dayanamayarak yıkıldı. Daha önce bir şeridi çöken köprü son yağışlar ile artan suya dayanamayarak tamamen çöktü. Çöken köprü dron ile görüntülendi. Köprünün daha önce kapatılmış olması bir faciayı önledi.