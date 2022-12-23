Balıkesir'de yılbaşı tedbirleri alındı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın talimatıyla il genelinde yeni yıl ile ilgili gerekli önlemler ve tedbirler alındı.

Balıkesirli vatandaşların 2023 yılına huzur ve güven ortamı içerisinde girebilmelerini sağlamak amacıyla Valiliğin talimatıyla İl genelinde kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, hazırlık ve planlamalarını yaparak gerekli önlemleri alıyor. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Yılbaşı Tedbirleri" Genelgesi göz önüne alınarak ilgili bütün birimler tarafından alınan tedbirler titizlikle uygulanacak. Yılbaşı öncesinde ve yılbaşı akşamı uygulanacak önlemler ve yapılacak çalışmalar konusunda Balıkesir Valiliği ilgili bütün kurumlara bir Genelge göndererek hazırlıkların planlanmasını istedi.

Trafik Yoğunluğuna Karşı Önlem

Tedbirler dahilinde; cadde, meydan, alışveriş merkezi, pazaryeri, alışveriş yapılan işyerlerinin bulunduğu sokak ve caddeler başta olmak üzere bütün kamuya açık alanlarda asayiş tedbirleri artırılacak.

Ayrıca cuma ve cumartesi günü yaşanacak trafik yoğunluğu göz önüne alınarak; şehir içi ve şehir geçişlerinde, kara yolu güzergahlarında, kavşak ve meydanlarda trafik ekipleri görevlendirilecek. Yoğunluk yaşanacak bütün noktalarda iki gün boyunca kesintisiz olarak uygulanacak düzenleme ve yönlendirmelerle trafik akışının tıkanmasına engel olunacak. Yapılacak yoğun trafik denetimleriyle alkollü araç kullanımına da geçit verilmeyecek.

Şok Uygulamalar Yapılacak

Cuma günü de dahil olmak üzere akşam saatlerinden itibaren arttırılacak tedbirlerle daha önce asayiş olayı meydana gelen işyerlerine yönelik özel önlemler alınacak, ayrıca şok asayiş ve trafik uygulamalarıyla huzur ortamının temini sağlanacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin tamamı akşam saatlerinden itibaren alanda olacak. Tedbirler dahilinde; itfaiye, temizlik ve toplu ulaşım hizmetleri, sağlık hizmetleri, gıda güvenliği, piyasa denetimleri, yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı karayollarında gerekli hazırlık ve planlamalar ile elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde oluşabilecek muhtemel kesintilere ilişkin ilgili kurumlar tarafından bütün hazırlıklar yapılacak.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda alınan önlemlerle; yılbaşının huzur ve sükunun sağlandığı, hiçbir aksamanın yaşanmadığı bir ortamda gerçekleşmesi için ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yürütecek.