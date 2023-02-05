Balıkesir'de yılın üçüncü sabah namazı buluşması yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün iki hafta önce başlattığı sabah namazı buluşmaları devam ederken, bu haftaki buluşma da İskele Mahallesi Mesut Ağacık Camiinde gerçekleşti. Genellikle, cami buluşmaları sonunda cemaate çorba ikramı yapılırken, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu defa da serpme kahvaltı ikramı oldu.

Burhaniye’de geçtiğimiz hafta, Öğretmenler Mahallesindeki Hacı Gürsesler Camiinde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları bu hafta İskele Mahallesi Mesut Ağacık Camiinde yapıldı. Sabah namazı sonrası salavatı şerifeler okunurken, tekbirler getirildi ve Vaiz Vedat Sekmen cemaatle sohbet etti. Namaz sonrası Cami imamı Halil İbrahim Çetin tarafından serpme kahvaltı ikramı yapıldı. Cami girişine konan semaver de çaylar hazırlanırken, cemaate kaşar peyniri, zeytin, bal, simit ve börek ikramı yapıldı. Sabah namazı buluşmasında coşku yaşanırken, sabah namazı buluşmalarının her hafta sonu bir başka camide yapılacağı açıklandı. Katılanlara teşekkür eden İskele Cami İmamı Halil İbrahim Çetin, “Bu sene yaptığımız sabah namazı buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdik. İskele Cami cemaati olarak Cenabı Allah, katılan cemaatimizden Allah razı olsun. Tüm cemaatimize teşekkür ediyoruz” dedi. Müftü Vekili Ali Rıza Akgün de, “2023 yılının sabah namazı buluşmalarının bu gün üçüncüsünü İskele mahalle camisinde gerçekleştirdik. Cemaatimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen bu sabah namazı buluşmalarına katılan cemaatimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu buluşmalarımız 2023 yılında bizim devam edecek” dedi. Kaan Tuna ise, “İstanbul’dan 15 tatil için gelmiştim. Bu sabah üçüncüsüne de katılmak da nasip oldu. Güzel bir adet. İnşallah, diğer illerimize de, İstanbul’daki camilerimize de örnek olur. Bu gün İskele camisinde namazdan sonra arkadaşlarla toplandık. Namazımızı kıldık. Kahvaltımızı yaptık. Dualarımızı ettik. Kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oluyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.