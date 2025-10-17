Balıkesir'de yol kenarına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Yusuf Eker
Kaza, sabaha karşı Savaştepe kara yolu Mecidiye mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönüne giden E.F.G. idaresindeki 10 FH 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Yaralı E.F.G. ambulansla hasteneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

