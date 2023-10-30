Balıkesir'de Yunus polisinden şok uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de Motosikletli Yunus ekipleri 2 şüpheli şahsa şok uygulama yaptı. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve bu silaha ait 28 mermi, skunk ve esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timlerince Asayiş olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla daha önceden yapılan çalışmalarla suçun yoğun olduğu bölgelerin tespit edilmesi ve bu kapsamda yapılan Şok Uygulamalar sonucunda, B.K ve İ.U isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet fişek, 11.55 Gram Skunk Maddesi, 2.08 gr esrar ele geçirildi. Ekipler 2 şahsı gözaltına aldı.