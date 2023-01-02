Balıkesir'de yüzme bilmeyen kalmayacak

Balıkesir’de ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile verilen eğitimler Merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde yoğun ilgi ile devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi Balıkesir Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Yüzme Havuzunda yoğun ilgi ile devam ediyor. Bakanlığın, Türkiye’nin dört bir yanına inşa ettiği portatif, açık ve kapalı yüzme havuzları ile çocuklara ve gençlere yüzme imkânı sunuluyor. Proje dahilinde alanında uzman antrenörler eşliğinde çocuklar ve gençler yüzme eğitimi alıyor.

GSB Spor Okulları Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile tüm çocukların spor tesislerini yakından görerek sporla tanışmaları ve erken yaşta spora başlamaları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çocukların bağımlılıklardan ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşması, fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile her Çarşamba günü de özel öğrencilere yüzme eğitimleri veriliyor. Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmasın sloganıyla proje yıl boyunca açık ve kapalı havuzlarda devam edecek olup, daha çok çocuğa yüzme öğretilmesi amaçlanıyor.

Balıkesir Kapalı Olimpik Havuzda “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” dahilinde eğitim alan çocukları ziyaret eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Proje sayesinde yüzme sporuna ilgi daha da arttı. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmek, gençlerimizi ve çocuklarımızı yarına en güzel şekilde hazırlamak. Biz de Balıkesir’de yoğun ilgi gören havuzlarımız için yüzmeye erişimi kolaylaştırmak ve yeni sporcularımızın yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.