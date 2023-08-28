Balıkesir'de Zafer Bayramı coşkusu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda “30 Ağustos Zafer Kupası” düzenledi. Dijital Gençlik Merkezi de Espor turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenen turnuvanın ilk iki gününde yerel takım karşılaşmaları, üçüncü gününde ise 6 ülkeden sporcuların katıldığı uluslararası müsabakalar gerçekleştirildi. İspanya, Polonya, Kırgızistan, Moldova, Cezayir ve İran’dan gelen takımların, Türkiye Şampiyonlarıyla karşılaştığı; ülkedeki en geniş katılımlı uluslararası turnuvayı Bandırma’ya getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 gün boyunca 52 takım, 208 sporcuyu ağırladı. Ülkenin en seçkin 3x3 basketbolcularının uluslararası rakipleriyle karşılaştığı turnuvada Balıkesir basketbola doydu. Turnuva da ayrıca Türkiye’nin Harlem’i olarak bilinen Karizma Show grubunun yaptığı akrobatik basketbol gösterisi de nefesleri kesti.

DGM’de Espor turnuvası

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dahilinde ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi de Espor turnuvasına ev sahipliği yapacak. Gençler, 29 Ağustos’ta “League Of Legends 1 VS 1”, 30 Ağustos’ta “FIFA 2023”, 30-31 Ağustos’ta “Valorant” turnuvasında kıyasıya yarışacaklar.