Balıkesir'de zeytinyağı tadım paneli devam ediyor

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağına coğrafi işaret alınırken, Ticaret Odası da zeytinyağı analiz laboratuvarı kurdu. Laboratuvarın kurulmasının ardından Dr. Dilşen Oktay Ertem’in öncülüğünde başlatılan zeytinyağı tadım paneli de devam ediyor.

Burhaniye’de zeytinyağına coğrafi işaret alınmasının ardından Ticaret Odası tarafından kurulan zeytinyağı analiz laboratuvarı da hizmete girdi. Laboratuvarın kurulmasının ardından başlatılan tadım paneli de yaklaşık 1,5 yıldan beri devam ediyor. Panele katılan 12 kişinin zeytinyağı tadım uzmanı olacakları açıklandı. Tadım konusunda uzmanlaşmak istediğini anlatan gıda Mühendisi Filiz Yedikardeşler, “ 2021 yılının ekim ayından beri ilk önce eğitim alarak başladık. Eğitim sonucunda Burhaniye Ticaret Odasının panelisti olduk. Ayda 2-3 kere toplanıp, Cumartesi günleri kusurlu ve olumlu yağların özellikleri hakkında çalışma yapıyoruz. Amacımız, Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından tanınmış tadımcılar olmak. Kendimizi bu konuda geliştirip, zeytinyağı tadımında uzmanlaşmak istiyoruz” dedi. Laboratuvar sorumlusu Bilge Ertem de, “Burhaniye Duyusal Zeytinyağı Laboratuvarı olarak Burhaniye Zeytinyağının coğrafi işaretinin duyusal analizlerini yapmak için yaklaşık 1,5 yıldır çalışma yapıyoruz. İnşallah, önümüzdeki aylar içerisinde Hazirana kadarki süreç esnasında Akreditasyonumuzu da tamamlayarak Akredite bir laboratuvar haline geleceğiz. Coğrafi işaretimizin duyusal analizlerini yapacağız” dedi. Çiftçi Tuğçe Arslan ise,” Burhaniye Ticaret Odası tadım ekibi olarak hafta sonları, Cumartesi günleri arkadaşlar zaman ayırıp buraya geliyorlar. Çünkü doğru bildiğimiz yanlışları düzeltmek için, bilgi ilave etmek için zeytinyağı gönüllüleri olarak her hafta buruya geliyoruz.” dedi. Panel Başkanı Dr. Dilşen Oktay Ertem de, “Burhaniye Ticaret Odasının girişimleri ile Burhaniye Zeytinyağları artık coğrafi işaretli. Bu ne demek. Coğrafi işaret aslında zeytinyağının kalitesine bir güvence. Bu güvence ile yani kaliteli ve gerek düzgün zeytinyağı, iyi kaliteli zeytinyağı üretildiğini göstermek için bir takım çalışmalar yapılması gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi coğrafi işaretin sürdürülebilir olması için de duyusal analize önem verilmesi gerekiyordu. Bununla ilgili 2021 yılının Ekim ayında eğitim ve toplantılara başladık. Hala da sürdürüyoruz. Bazı kriterler var. Bunlardan bir tanesi de zeytini toplamakla bitmiyor iş. Bunu taşıdıktan sonra çok iyi bir şekilde işlenmesi ve zeytinyağına dönüştürülmesi önemli. Zeytinyağına dönüştükten sonrasında da iyi bir koşulda saklanması ve piyasaya sunulması gerekiyor” diye konuştu.