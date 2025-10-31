Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından Koca Seyit Havalimanında ekipler kurtarma tatbikatı yaptı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Edremit Koca Seyit Havalimanı’nda, Sındırgı’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Edremit Koca Seyit Havalimanı ARFF Arama Kurtarma Timi, 112 Acil Sağlık ekipleri, Havalimanı Polis Ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekipleri ve Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi katıldı. Senaryo gereği yaşanan deprem sonrasında göçük altında kalanlar, akustik dinleme cihazı ve enkaz altına girebilen kamera sistemleriyle tespit edildi. Çeşitli kurtarma teknikleri kullanılarak yaralılar enkaz altından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Çatıda mahsur kalan bir kişi ise itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş yönetiminde yapılan tatbikatta ayrıca deprem sahasında çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin eğitim seviyesi, disiplinli çalışmaları, zaman yönetimi ve profesyonel ekipmanları dikkat çekti.