Balıkesir'deki arazi yangınına müdahale sürüyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.
Yangın bölgesine sevk edilen 6 itfaiye aracı, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 1 su ikmal aracı, Enerjisa bünyesindeki 1 itfaiye aracı, BASKİ, Bandırma Belediyesi ve Eti Maden’e ait toplam 3 su ikmal aracı, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait 1 arazöz, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ve 1 helikopterle söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.