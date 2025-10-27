Balıkesir'deki deprem Çanakkale'de de hissedildi

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem Çanakkale’de de hissedildi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 20.48’de merkez üstü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.99 kilometre olan deprem Çanakkale’de de hissedildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale’de de hissedilen deprem sonrası şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk yoktur. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Geçmiş olsun" dedi.