Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’ndeki orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 6 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 7 su tankeri ve 7 dozerle müdahale ettiği Karakavak Mahallesi’ndeki yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 11.00 sıralarında Altıeylül ilçemize bağlı Karakavak Mahallemizde başlayıp, Karamanlar Mahallemize doğru yayılan, makilik ve ormanlık alanlarda etkili olan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Mahallelerimize geçmiş olsun dileklerimle, başarılı mücadeleyi gerçekleştiren ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.