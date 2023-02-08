Balıkesir'den Gıda yüklü 5 tır daha yola çıktı

İçişleri Bakanlığı’nca Osmaniye’ye görevlendirilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yardım gücünü genişletiyor. 70 tırı Osmaniye’ye gönderen Büyükşehir Belediyesi bugün de Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’a 5 tır dolusu gıdayı sevk etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir halkı Kahramanmaraş merkez üssü ve 10 ilde hissedilen depremin yaralarını sarmak için birer nefer oldu. Depremin yaşandığı ilk günden bu güne kadar yardım malzemeleriyle dolu 70 tırı, 313 görevliyi ve 216 aracı deprem bölgesine gönderen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bugün de hem Fırıntaş’ın ürettiği hem de Fırıncılar Odası ile birlikte tedarik ettiği 3 tır çarşı ekmeği, 1 tır köy ekmeği, 1 tır sütü Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman için yola çıkardı.