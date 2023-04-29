Balıkesir'den Hatay'a gönül sofrası

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki öğrenciler hazırladıkları hediyeler ile Hatay Hassa Hacılar köyünde depremzede öğrencilerle gönül sofrasında buluştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, ilçe milli eğitim müdürlüğü, ilçe müftülüğü, gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğü ve Anadolu imam hatip lisesi, fen ve sosyal ilimler proje okulu işbirliğinde gerçekleştirilen ÇEDES projesi dahilinde Sındırgılı öğrenciler Hatay Hassa Hacılar köyünde depremzede öğrenci ve ailelerle buluştu.

Öğretmen, öğrenci, veli ve belediye personelinden oluşan 50 kişilik ekip Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Hatay’da depremzede çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki çocukların bayramda yüzlerini güldürmek, buruk da olsa bayram sevincini paylaşmak adına Üç Eylül Anaokulu öğrencilerinin topladığı oyuncaklar, lise öğrencileri ve Sındırgı Belediyesinin hazırladıkları hediyeler depremzede çocuklara ulaştırıldı.

Sındırgılı öğrencilerin ve velilerin hazırladığı yiyecekler ile okul bahçesinde kurulan kahvaltı sofrasında köy halkı bir araya geldi. Türkiye’nin bir ucundan diğer ucuna gönül köprüsünün kurulduğu buluşmadan depremzede aileler ve öğrenciler mutlu oldu.

Öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan hediyeler ve yiyeceklerin yanı sıra depremzede öğrenciler için Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde kadınlar tarafından hazırlanan hediye sepetleri ve harçlıklar, oyuncaklar depremzede öğrencilere dağıtıldı.

Çocuklar için ilk psikolojik destek ekibi Sındırgı Belediyesi oldu. Birçok yardımın ulaştığı, enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği köyde çocuklara yönelik giden ilk ekip Sındırgı Belediyesi ekipleri oldu. Sındırgı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere özel orta oyunu sergilendi. Eğlenceli yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle köy çocukları eğlenceli bir gün geçirdi.

Gençleri duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek Hatay’a uğurlayan Sındırgı Beledi Başkanı Ekrem Yavaş ise “ Öğrenci ve öğretmenlerimiz deprem bölgesinde yaraları sarmaya, psikolojik destek vermeye Hatay’a gidiyor. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Yani bir duyarlı davranış ve insanların artık devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla bölgede maddi olarak desteklerini sağlıyor ama asıl iş bundan sonra onların psikolojik olarak rehabilitasyon çalışmalarında onlarla beraber olma yani biz sizinle beraberiz diyebilme fırsatını yakalama hadisesiydi. Böyle bir organizasyondan dolayı imam hatip lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Desteklerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum“ dedi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu müdür yardımcısı Önder Esen, “Hatay Hassa Hacılar köyündeyiz. Gerçekten ÇEDES projesi ile ailelerimizle soframızı hazırlıyoruz. Gerçekten gördüğümüz kadarıyla, asrın felaketi dediğimiz burada bile sağlam bina kalmamış. Vefat edenler var. Çadır kentlere, çadırlara yerleşmişler. Acılarına bir nebze olsun ortak olabildiysek eğer mutlu olacağız ” şeklinde konuşurken, Ümmühan Esen, “Bizler de bayram temizliği yapılırken buralarda enkaz temizliği yapılıyor. Bazı evlerde babalar yok, bazı evlerde öpülecek eller yok, bazı evlerde sofra kuracak annelerimiz yok ne yazık ki. Onlara birer anne, baba, evlat olmaya geldik buraya. İnşallah bunu da kalplere şifa olacak şekilde yaparız” dedi.

Hacılar İlkokulu müdürü Yusuf Narcı “ÇEDES projesi ile Balıkesir’den gelen Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Acılarımızı paylaştılar. Allah razı olsun onlardan. Sofralarımızı kurdular, kahvaltılarımızı beraber yaptık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Mehmet Nazifşan, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Sındırgı Belediyesine, Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesine teşekkür ediyorum. Çıktığımızda o otobüsü görmek, insanların Türkiye’nin diğer ucundan gelerek bizler de yanınızdayız. Sizleri yalnız bırakmıyoruz demesi, bu bizler için herşey. Çok teşekkür ediyoruz“ dedi.

Yol boyunca asrın felaketini gözler önüne seren yıkılmış binaları, enkaz çalışmalarını ve dağlarını, hurdaya dönmüş arabaları gören heyet son olarak Sındırgı Belediyesi öncülüğünde Sındırgı halkı tarafından yapımı devam eden Sındırgı Mahallesi konteyner kenti gezdi.