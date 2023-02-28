Balıkesir deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremin ardından birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı günlerde, Balıkesir’den giden kurumlar afet bölgesindeki çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Depremin yaşandığı ilk gün koordinasyonu sağlamak üzere Osmaniye’de görevlendirilen, çadır ve konteyner kentlerin kurulması, yönetimi ve barınma hizmetlerinden sorumlu olan Vali Şıldak, çalışmalara destek veren Balıkesirli ustalara teşekkür etti. Çadır kentlerin su ve elektrik tesisat işlerini yürüten gönüllü ustalarla bölgede bir araya gelen Şıldak, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Şıldak, gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse gönüllüleriyle afet bölgesinde kuvâ-yi milliye ruhunu canlandıran Balıkesir’in 9. Ana Jet Üssü personeline de teşekkür etti. Sosyal medya hesaplarından bölgedeki çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunan Şıldak, Üs personelinin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Valilik koordinasyonunda Balıkesir Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde deprem bölgesine giden berberler önemli bir ihtiyacın karşılanmasını sağladı. Vali Şıldak, depremden etkilenen vatandaşlara hizmet sunan esnafa da şükranlarını sundu.