Balıkesir depremzedeler için kenetlendi

Balıkesir’de vatandaşlar, depremzedelere yardımda bulunmak için akşam saatlerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Gündüz saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine gelen vatandaşlar, akşamın geç saatlerine kadar depremzedelere malzeme göndermek için seferber oldu. BAKOM önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yardım için gelen vatandaşların araçlarından eşyaları elden ele taşıdılar. Battaniye, ısıtıcı, gıda ve giysi yardımı için sıraya giren vatandaşlar, yürekleri ısıttı.