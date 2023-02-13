Balıkesir, depremzedeleri bağrına bastı

Tonlarca yardım malzemesi iş makinesi ve görevliyi deprem bölgesine sevk eden Balıkesir, şimdi de 2 bine yakın depremzedeyi otel, misafirhane, gönüllü evi ve akraba evlerinde ağırlıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki 10 il için seferberlik ilan eden Balıkesir, şimdi de depremzedelere kapılarını açtı. Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, yardım malzemeleriyle dolu 500 TIR’ı, 572 personeli, 300 iş makinesi ve teknik aracı ile deprem bölgesinde ayak basmadık yer bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yardımlarına devam ederken bir yandan da otobüslerle Balıkesir’e depremzedeleri transferini sağlıyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Balıkesir’e otobüslerle gelen depremzedeler ilk olarak Balıkesir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kurulan Afet Seyahat Koordinasyon Merkezi’ne geliyor. Kendi imkanlarıyla ya da otobüslerle Balıkesir’e gelen depremzedeler; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kızılay, STK’lar ve gönüllüler tarafından Avlu Yaşam Merkezi’ndeki oluşturulan Ücretsiz Giyim Bankası’ndan ilaç, giyim, acil gıda gibi ihtiyaçlarını temin ediyor. İşlemleri tamamlanan depremzedelerin ekipler tarafından konaklayacakları noktalara ulaşımları sağlanıyor.

Adıyaman, Malatya, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş’tan otobüslerle ve kendi imkânlarıyla 2 bine yakın depremzede temel ihtiyaçları karşılanarak otel, misafirhane, gönüllü evi ve akraba evlerine yerleştirildi. Halen bölgeden Balıkesir’e depremzedelerin intikali devam ediyor.