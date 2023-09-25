Balıkesir Dijital Gençlik Kampı'na ev sahipliği yaptı

Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren 100 genç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Gençlik Merkezi’nde birçok atölye ve eğitimin yer aldığı Dijital Gençlik Kampı’na katıldı.

Son teknoloji ekipmanları, eğitici atölye çalışmaları ve yetiştirdiği e-sporcuları ile Türkiye ve dünyaya örnek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2 bin metrekaresi kapalı 10 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin en büyük Dijital Gençlik Merkezi’nde gençleri dijital çağa hazırlıyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel 21-27 Ağustos tarihleri arasında çevrimiçi olarak hayata geçirilen Türkiye’nin dört bir yanından 18-25 yaş arasında binlerce gencin katıldığı Dijital Genç Bilgi Yarışması’nda dereceye giren 100 genç, 21-24 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan DGM’de gerçekleştirilen 4 günlük Dijital Gençlik Kampı’na katıldı. “Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, Bulut Bilişim, Blok Zincir, Yazılım ve Akıllı Şehirler” konu başlıklarından oluşan Dijital Genç Bilgi Yarışması’nda toplam 30 soruya en kısa sürede ve en çok doğru cevabı veren 100 genç, Balıkesir’de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı Halil İbrahim Demir ile bir araya geldi.

Gençler Balıkesir DGM’ne hayran kaldı

Gençlerin dijital dünyayı keşfetmesi ve teknolojiye olan ilgilerini desteklemek için organize edilen Dijital Gençlik Kampı’nda güncel ve önemli konularda kendilerini sınayabilecekleri birçok atölye ve eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. DGM’in imkanlarının çok iyi olduğunu ve güzel bir şekilde hizmet verdiğini söyleyen katılımcılar, burada gerçekleştirilen eğitimlerin kendilerine vizyon kattığını dile getirdi. Alanında uzman kişiler tarafından yönetilen atölyeleri tek kelimeyle mükemmel olarak nitelendiren gençler, Balıkesir DGM’e hayran kaldı.

“Türkiye Yüzyılı dijitalin yüzyılı olacak”

Artık yenilikçi teknolojileri yakından takip eden, öğrenen ve aynı zamanda onları geliştiren bir TEKNOFEST kuşağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, “TEKNOFEST kuşağı inşallah Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapacak. Bizler, sizlere yol açacağız ve sizler bu yüzyılı gerçekleştireceksiniz. Hepimizin söylediği gibi Türkiye Yüzyılı aynı zamanda dijitalin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ortaya koymuş olduğu Türkiye vizyonu ve TEKNOFEST kuşağıyla sizlerle beraber Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapacağız” diye konuştu.

“İşinizi iyi yapmaya özen gösterin”

Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hayata geçirilen Dijital Gençlik Kampı’nda 100 pırıl pırıl gençle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir’imizde gerçekleştirilen Dijital Gençlik Kampı, inşallah sizde olumlu şekilde iz bırakır, güzel anılarla buradan ayrılırsınız. Ne iş yaparsanız yapın iyi yapmaya özen gösterirseniz hayatınızı değiştirecek birisi mutlaka size denk gelir ve sizi parlatır” ifadelerini kullandı.