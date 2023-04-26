Balıkesir'e çağdaş bir Sanat Merkezi

Balıkesir Büyükşehir, tarihi tren garı binalarında restorasyon çalışmalarını başlattı. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Balıkesir, yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu çağdaş bir sanat merkezi sahip olacak.

Balıkesir’in kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, tarihi tren garı binalarını dönüştürerek bir sanat merkezi haline getirecek restorasyon çalışmalarını başlattı. Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 10 bin metrekare alan içerisindeki ikisi tescilli üç bina, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dev bir Sanat Merkezi olarak Balıkesirlilerin hizmetine sunulacak.

Çağdaş bir sanat merkezi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde bulunan, 10 bin metrekare alan üzerindeki lokomotif bakım atölyesi, depo ve bir lojman binasının restorasyon çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir, TCDD Gar sahasının kuzeydoğu ucunda yer alan ve yıllardır atıl durumda bulunan binaları; sanat galerisiyle, kütüphanesiyle, kitapeviyle, restoranıyla çağdaş bir sanat merkezi haline getirecek.

Çevresiyle bir bütün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da destekleriyle gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla tarihi yapılar, kültür ve sanat hayatına kazandırılarak şehrin yeni odak noktası haline gelecek. 20. yüzyılın başında inşa edilen yapıların restorasyon projesi çevresiyle bir bütün olarak tasarlandı. Şehrin merkezinin yakınında yer alan yapı kompleksinin restorasyon çalışmalarının ardından hem Balıkesirliler hem de şehre gelen ziyaretçiler için önemli bir kültür destinasyonu olması bekleniyor.