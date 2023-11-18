Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı. Yağmur sonrası aniden soğuyan havayla birlikte Sındırgı'nın yüksek kırsal mahalleleri arasında olan Yaylabayır'a kar yağdı.

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’e mevsimin ilk karı yağdı. Yağmur sonrası aniden soğuyan havayla birlikte Sındırgı’nın yüksek kırsal mahalleleri arasında olan Yaylabayır’a kar yağdı.

Balıkesir’de kış mevsiminin ilk karı Sındırgı’nın Yaylabayır kırsal mahallesine düştü. Sabah saatlerinde başlayan yağmurun ardından aniden soğuyan hava ile sulu kar başladı. Sulu kar ise akşam saatlerinde normal kar yağışına döndü. Yarından itibaren Balıkesir’in Dursunbey ve Sındırgı ilçelerinin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesi bekleniyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman