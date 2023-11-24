Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde “Balıkesir Eğitim Akademisi Protokolü” imzalandı.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı katıldı.

Törende konuşan Vali Ustaoğlu; “Gençlerimizi her alanda olduğu gibi topluma, tarihe ve medeniyete ait duyarlılıkların canlı tutulması için birçok alanda öncü olmaları noktasında desteklerimiz, çalışmalarımız, yeni projelerimiz sürecek. Paydaşlarımızla birlikte gençlerimizin önünü açmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da imzalanan protokolün hayırlı olması temennilerinde bulundu.