Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınırken yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit atandı.

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit oldu
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Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınırken yerine Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit Balıkesir’e İl Emniyet Müdürü olarak atandı.