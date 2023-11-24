Balıkesir Emniyeti tüm birimleriyle operasyon yaptı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla tüm birimleriyle birlikte gerçekleştirdiği operasyonda aranan 61 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 45’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon yapıldı. Balıkesir il merkezi ve tüm ilçelerde gerçekleştirilen operasyona Asayiş, İstihbarat, Narkotik, KOM ve TEM şube ekipleri katıldı. Narkotik madde, ruhsatsız silah ve aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda 74 ekip ve 315 polis görev aldı. 105 şahıs ve adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs gözaltına alındı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan kişilerden 45’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda ise 13 şüpheli şahıs adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı, 4 kişiye de idari işlem yapıldı.

Emniyetin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ile 25 adet kartuş, 1 adet havalı tabanca, 41 adet kenevir tohumu, 63,5 gram metamfetamin, 195 gram esrar maddesi, 4 gram bonzai, 5 adet sentetik ecza hap, 3 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.