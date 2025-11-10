Balıkesir gece boyu sallandı

Balıkesir, sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.4 olan çok sayıda deprem meydana geldi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16’da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58’de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.

Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.