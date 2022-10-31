Balıkesir geçişini 5 dakikaya düşürecek Kuzeybatı Çevreyolu'nun temeli törenle atıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzeybatı Çevreyolu tamamlandığında Balıkesir şehir geçişinin 16 dakikadan 5 dakikaya ineceğini söyledi.

Bursa-Balıkesir karayolunun terminal girişinden başlayacak ve Üçpınar üzerinden Edremit yoluna bağlanacak Kuzeybatı Çevreyolu’nun temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı törenle atıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Ulaştırma ve altyapı hizmetlerimiz son hızla devam ediyor. Bu yatırımlarla Türkiye’mizi dünyanın ticaret yollarının hakimi konumuna yükseltiyoruz. Söz konusu çalışmalarımız Türkiye Yüzyılı’nın en önemli kilometre taşlarından olacaktır. Bu uğurda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaptıklarımızla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarımızı da bir an önce milletimize sunmak için aralıksız çalışıyoruz” diye konuştu.

“Yakın zamanda birçok projeyi hizmete açtık”

Son dönemde bakanlık olarak yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu, “11 Ekim’de bölgemiz için de çok kıymetli olan Ayvacık-Küçükkuyu Troya-Assos tünelini hizmete açtık. Tünellerimizle Çanakkale-Balıkesir-İzmir yolunda bölünmüş yol bütünlüğünü sağladık. Kuzey Ege ile Güney Marmara arasındaki ulaşımı kolaylaştırdık. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Malatya’yı Sivas’a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan Hekimhan yolunu açtık. Ardından Diyarbakır’da seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı çevre yolunu milletimizin hizmetine sunduk. Yine ardından yüzde 100 yerli ve milli, kendi sınıfında dünyada bir ilk, bir mühendislik harikası Bitlis Çayı Viyadüğü’nde son kaynağı yaptık ve 9 kilometrelik Bitlis Çevreyolu’nu hizmete açtık” dedi.

Türkiye’nin 60 yıldır özlemle beklediği yerli otomobilin seri üretiminin de 29 Ekim’de başladığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Geçen hafta hem milletimiz hem de Türkiye için çok önemli ve anlamlı adımların atıldığı tarihe tanıklık ettiğimiz günler yaşadık. Bizim cumhuriyetten anladığımız azimdir, çalışkanlıktır, milletin bağımsızlığı için, hürriyeti, egemenliği için durmadan yola devam etmektir. Bu vatan için canını, kanını geda etmiş başta Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimize, milli mücadelede emeği geçenlere borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Boş sözler geçicidir. Kalıcı olan Türkiye’mize, milletimize faydası olan hizmettir. Ne mutlu bize ki cumhuriyetimizin 99’ncu yıldönümünde milletimizin ve onun geleceğine adanmış hizmetlerle kutlamaya devam edeceğiz. Çok şükür; milletimizle bunları paylaşma gururu hepimize nasip oldu. Önce Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin 100 yıllık hedeflerini işaret eden Türkiye Yüzyılı vizyonunu ilan etti. Devlet aklıyla planlayarak ve hayata geçirdiğimiz dev eserler Türkiye Yüzyılı’nın alt yapısıdır. Bundan sonra da çalışmalarımızda gücümüze güç katacak, kalkınmanın, iletişimin, dijitalin sürdürülebilir 100 yılını Türkiye Yüzyılı’nı gençlerimize armağan edeceğiz. 29 Ekim günü cumhuriyet coşkumuza yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG da katıldı. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan, her zaman engellenmeye çalışılan yerli aracımızın seri üretimine başlamış olduk. Böylece Türkiye yeni nesil ulaşım yaklaşımında dünyada takip eden değil, takip edilen bir ülke pozisyonunu güçlendirmiştir. İşte Türkiye Yüzyılı’nı üretimin, verimliğin, başarının, gücün yüzyılı kılacak adımlarımızdan biri de TOGG olmuştur” ifadelerini kullandı.

“20 yılda 1,6 trilyonluk yatırım yaptık”

Son 20 yıl içerisinde ulaşımda yapılan yatırımlara değinen Karaismailoğlu, “Bilindiği gibi karayolları aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmezidir. Yük taşımacılığında üretim ve tüketim noktaları arasında aktarmasız ulaşım olanağı sağlamaktadır. Hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol alan ve adete lojistik sisteminin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedirler. Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını elde edilmesinde büyük rol oynayarak ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır. İşte bunun bilinciyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 20 yıl içerisinde karayollarına çok büyük yatırımlar yaptık. Son 20 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyonun 623 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız içinde yüzde 60 oran ve 996 milyar liralık miktarla Karayolları en büyük payı aldı. 100 yılda yapılabilecek faaliyetleri 20 yıla sığdırdık. Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Ankara-Niğde Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Malkara Çanakkale Otoyolu gibi mega karayolu projelerini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 793 kilometreye çıkardık. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 732 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 663 kilometreye ulaştırdık. Karayollarımızdaki ulaşım hızı güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin önündeki engelleri kaldırdık. Konforlu, emniyetli yollarımıza ulaşımın kalitesini yükselttik. Bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde 20 yıl öncesine göre trafik kazalarında yüzde 82 oranında azalama oldu. Her yıl 9 bin 500 vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtarıyoruz” dedi.

“Balıkesir’deki bölünmüş yolları 70 kilometreden 690 kilometreye çıkardık”

Bakanlığın Balıkesir’deki yatırımlarının son 20 yılda geldiği nokta hakkında bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, “Şanlı tarihimizin her safhasında Balıkesir’i ve Balıkesir insanını görmekteyiz. Balıkesir vatanın birliği, bütünlüğü için en çok şehit veren illerimizden birisidir. Ama bütün bunların yanında Balıkesir ezber bozan bir şehirdir. Hayvancılık ve gıda sektörünü sanayiyle biri arada buluşturabilen örnek bir şehirdir. Türkiye’nin Marmara ve Ege Denizlerine açılan yeşil penceresi Balıkesir, ülkemizin sanayisi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan, konumu ile Güney Marmara’nın önemli merkezleri arasında yer almaktadır. Balıkesir konum itibariyle ticaretin gelişmiş olduğu illere ve büyük limanlara çok yakın. İstanbul ve Avrupa’yı İzmir’e ulaştıran İstanbul-İzmir Otoyolu ve devlet yolu güzergahında yer almakta, yaygın ulaşım ağı ve tarım ve hayvancılığa dayalı sanayisini yeni yatırımlarla büyütmektedir. Ülkemizin adeta cennet köşesi, önemli turizm merkezlerine de ev sahipliği yapmakta ve yaz aylarında yoğun bir turizm trafiği yaşanmaktadır. Biz de ulaşım ve iletişim alt yapısının daha da gelişmesi, Balıkesir’e layık çok önemli yatırımları gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki Kurtdereli Mehmet Pehlivan Türk milletinin sırtını yere getirmedi, biz de Balıkesirlilerin ulaşım taleplerini yerde bırakmadık. Son 20 yılda Balıkesir’in ulaşım ve iletişim alt yapısına 24 milyar 190 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Karayollarında ise Balıkesir’imizin 2003’de sadece 70 kilometre bölünmüş yolu vardı. Tam 690 kilometreye bunu yükselttik. Yollarınız sadece 31 kilometresi BSK kaplamalıydı. 665 kilometreye çıkardık. 223 kilometre yol iyileştirmesi yaptık. 7 bin 860 metre uzunluğunda 115 köprü inşa ettik. Ülkemizin en önemli yap-işlet-devret projelerinden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu projesiyle Balıkesir’i de otoyol konforuyla tanıştırdık. Bursa’ya, İzmir’e, Manisa’ya bölünmüş yollarla bağladık. Bugün itibarıyla iyle milyar 785 milyon lira proje bedeliyle 16 karayolu projesine de Balıkesir il genelinde devam ediyoruz. Bugün sabah saatlerinde Çanakkale-Bandırma Devlet Yolu, Bandırma şehir girişi köprülü kavşağı ve bağlantı yollarındaki çalışmalarda incelemelerde bulunduk ve açılışlarını gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Kuzeybatı Çevreyolu seyahat süresini 5 dakikaya düşürecek”

Temeli atılan Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu hakkında bilgiler aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Şimdi de Kuzeybatı Çevreyolu’muzun temelini atmanın sevinç ve gururunu sizlerle paylaşıyoruz. Temelini atacağımız Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu’nu şehrin gelişimi ve ulaşım talepleri doğrultusunda belediyemizle birlikte projelendirdik. İstanbul-Bursa ve Ankara’dan Edremit ve Ayvalık ilçeleriyle Kazdağları’na erişim sağlayan Balıkesir şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı oluşturuyoruz. Şehir içinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yolla bölgedeki ulaştırma standardını önemli ölçüde artırıyoruz. Hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkanı sağlıyoruz. 10 kilometre uzunluğunda 3 şeritli, bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edeceğimiz yol güzergahında 6 adet de kavşak bulunmaktadır. Yolun hizmete sunulmasıyla daha önce 13 kilometrede kat edilen şehir içi geçiş güzergahında 3 kilometre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 16 dakikadan 5 dakikaya düşecektir. Böylece zamandan 84 milyon lira, akaryakıttan da 20 milyon olmak üzere yıllık 104 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca karbon emisyonunun da 4 bin 100 ton azaltarak çevre korumasına katkıda bulunacağız, hava kirliliğinin de önüne geçeceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “2014 yılından itibaren Balıkesir için dertleniyoruz, Balıkesir için ne yapılırsa güzel olur diye arkadaşlarla istişare ediyoruz. Devletimiz çok proaktif, Balıkesir’in ihtiyaçlarını bizi düşünmeden, planlamadan onlar bizim adımıza yapıyorlar. Şehrimizin her yerinde göletler yapıldı tarımımız gelişsin diye 180 tane. Fakat bunlar yapılınca yom da biri ihtiyaç oluyor. Acaba şu Bursa-Balıkesir arasındaki yol yeter mi, yapılsa mı derken bir baktık Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul otoyolu Balıkesir’in yükünü aldı, değerini kat kat artırdı. Şehrimiz gelişiyor. Biz dedik ki Balıkesir’in içine şehir dışından gelen trafik dışarıya çıkar mı? Ama öyle bir proje yapıldı ki Balıkesir’in günlük hayatını yüzde 100 pozitif etkileyecek ve aynı zamanda ticaretini, şehir yaşamını çok kaliteli hale getirecek. Ben dışarıdan gelen ve şehirde yaşayan vatandaşlarımıza yolu tarifeli anlatmak istiyorum. Çünkü adı Kuzeybatı Çevre Yolu ama nerelerden geçiyor; buradaki Tellioğlu Un Fabrikası yanı terminalin karşısından girip Üçpınar köyünün kenarından geçip Sefaköy, Sakarya arasından devam edip Kuvayi Milliye Mahallesini buluşturup Edremit yoluna kadar giden çok güzel bir güzergah. Bu yol şehrimize çok şey katacak. Şehirde bizi değişiklikleri yaparken bakanlığımıza gittik. Bakanımıza dedik ki Sayın Bakanım biz çevre yolu yapılmasını istiyoruz. Konu mantıklı olunca hemen genel müdürümüze aktarıldı Büyükşehir tarafından yapılan proje hemen anında o yıl bütçeye konmak için plan yapıldı. Çünkü proaktif olmak Karayolları’nın genel ahlakı. Yani Osmangazi Köprüsü bugün yapılmadığını düşünsek o kadar insan karşıdan karşıya nasıl geçecek? Ticaret nasıl olacak? Bu kadar araç hangi yolu kullanacak? Çanakkale Köprüsü yine Balıkesir için yapılmış gibi duran ama ülkemize çok değer katan ayrı bir yatırım. Şu Küçükkuyu’daki rampaları nasıl geçeceği desek geçen hafta onun açılışı yapıldı. Yani Ulaştırma Bakanlığı ne pandemi ne de başka bir şey dinliyor. Parayı nereden buluyorlar onlar söylesinler. Ama şu yatırım çok hızlı bir şekilde Balıkesir şehir hayatına, ticaretine çok şey katacak. Bakanım bize kattıklarınızdan dolayı, ülkemize kattıklarınızdan dolayı size müteşekkiriz. Allah dermanınızı eksik etmesin. Ekibinize geçinme, güç bahtı, planlama yapma dinamizmi versin. Allah yolunuza taş değdirmesin. Ben şehrim adına tüm Karayolları ekibine, Ulaştırma Bakanlığına, tabi ki bu işin başında duran ve sizlere teşvik veren Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından temel atılarak çevreyolundaki çalışmalara start verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kuzeybatı Çevreyolu’nda incelemelerde bulundu. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve vatandaşlar katıldı.