Balıkesir güne sisle uyandı

Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Balıkesir güne sisle uyandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Balıkesir’de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Balıkesir’de dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağışın ardından etkili olmaya başlayan sis ve pusu sabah saatlerinde de devam etti. Sis ve pusu nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Balıkesir Valiliği sürücüleri yoğun sis ve pusu nedeniyle yaşanabilecek kazalar konusunda uyardı.