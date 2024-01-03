Balıkesir güne sisle uyandı
Balıkesir'de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Balıkesir’de gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Balıkesir’de dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağışın ardından etkili olmaya başlayan sis ve pusu sabah saatlerinde de devam etti. Sis ve pusu nedeniyle yer yer görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Balıkesir Valiliği sürücüleri yoğun sis ve pusu nedeniyle yaşanabilecek kazalar konusunda uyardı.