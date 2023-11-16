Balıkesir güne yağmur ile uyandı
Balıkesir'de sabahın ilk ışıklarında başlayan sağanak yağış gün aydınlandıktan sonrada etkisini göstermeye devam etti.
Balıkesir’de sabahın ilk ışıklarında başlayan sağanak yağış gün aydınlandıktan sonrada etkisini göstermeye devam etti.
Haftaya yağış ile başlayan Balıkesir’de son 2 gün hava bulutlu ve parçalı bulutlu geçerken, bugün beklenen yağmur sabahın erken saatlerinde etkisini gösterdi. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yoğun yağan yağmur sebebiyle yolda su birikintileri oluştu.