Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı

Balıkesir’de akşam saatlerinde aniden bastıran yarım saatlik sağanak yağış şehri adeta felç etti. Dolu ile başlayan ve kısa sürede sağanağa dönen yağmurda yollar göle dönerken bir çok ev ve iş yerini su bastı.

Balıkesir’de akşam saatlerinde dolu yağışı ile başlayan yağmur kısa sürede sağanak şeklini aldı. Şehrin caddelerindeki rögarlar yağışın etkisiyle yeterli olmazken, bir çok ev ve iş yerinde su baskını yaşandı. Altıeylül ilçesine bağlı Bahçelievler ve Plevne Mahalleleri’nde etkili olan yağış dolayısı ile polis ekipleri bazı caddelerde ulaşımı durdurdu. Yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağışın düştüğü ifade edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ekipleri ile sahadaki çalışmaları koordine etti. Başkan Yılmaz, "Geçmiş olsun. Altıeylül’de Plevne’deyiz. Kısa sürede aşırı yağış olmasından dolayı, yoğun bir yağmura maruz kaldık. Hiçbir logar taşmadı. Hava döndü. Su biriken yerlerde çalışıyoruz. Şiddetli bir yağmur oldu alt yapıdaki yüklenmeden dolayı asfalt zarar gördü. Geçmiş olsun" dedi.