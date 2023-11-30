Balıkesir İl Emniyet Müdürü muhtarlarla buluştu

Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit birim amirleriyle birlikte Karesi ve Altıeylül ilçelerinin merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı faaliyetler hakkında mahalle muhtarları bilgilendirilirken suç ve suçlularla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, asayiş suçları ve trafik tedbirleri kapsamında konular değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma program Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı, Karesi ve Altıeylül İlçe Emniyet Müdürleri, Asayiş, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele, Trafik Denetleme ile Çocuk Şube Müdürlerinin katılımıyla Polisevinde gerçekleştirildi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürümüz Hasan Yiğit tarafından İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinin yapmış olduğu faaliyetler, suç ve suçlularla mücadele, terör suçları, organize suçlar, uyuşturucu ile mücadele, asayiş suçları, trafik tedbirleri kapsamında konular değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler akabinde muhtarların mahalleleri ile ilgili sorun ve sıkıntıları dinlenip, çözüm ve öneriler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.