Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Nurettin Alkan atandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan atandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Tümgeneral Nurettin Alkan atandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan atama kararnamesi ile Balıkesir Jandarma Komutanlığına Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan atandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Komutan Alkan’ın daha önce de İçişleri Bakanlığı askeri müşaviri olarak görev yaptığı öğrenildi.