Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat imal ve ticaretine operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat imal ve ticaretine yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmada, Edremit İlçesinde silah, mühimmat imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin aracında yapılan aramada; 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 23 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.