Balıkesir ile Kütahya arasındaki ormanlık alanda yangın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir ile Kütahya arasındaki ormanlık alanda yangın
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ile Kütahya’nın Simav ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale ediliyor.

Sındırgı ilçesini Simav ilçesine bağlayan karayolu yakınlarında çıkan orman yangınına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Balıkesir’in yangın söndürme hava gücü Çanakkale’deki yangın söndürme çalışmalarına desteğe gittiğinden dolayı İzmir’den hava desteği talep edildi. Dozerlerle yangın alanının etrafı çevrilerek müdahale ediliyor.