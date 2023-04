Balıkesir'in çocukları Guinness'e hazırlanıyor

TAKİP ET

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Ercan Kıvrak İlkokulu öğrencilerinden Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için rekor denemesi geldi. 8-9 yaşlarında 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan topluluk darbukalarıyla ritim gösterisi yaparak rekor denemesi yaptı. Önümüzdeki günlerde rekor kırılması için başvuruda bulunulacak.

300 kişiden oluşan ritim grubu, müzik öğretmenleri Nuri Dağdelen ve Ayşe Oral şefliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kurtdereli Spor Salonunda sahne aldı. 300 ilkokul öğrencisinin darbukalarıyla aynı anda ritim gösterisi yaparak Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girmesi bekleniyor.

Dağdelen: “300 kişiye şeflik yapmak anlatılmaz yaşanır”

300 kişiyle aynı anda bu işin yapılmasının çok büyük emek istediğini belirten Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen "Günümüzde birçok çocuğun elinden düşmeyen telefon, tablet, bilgisayar yerine ellerine aldıkları darbukalarla vakit geçirmeleri onlara birçok kazanım sağladı. Her çocuk bizim için çok değerli ve biz herkesin çalışınca yapabileceğini gösterdik. Öğrencilerimizi sanatın içine aldık. Sanatla uğraşan kişiden kötülük beklenemez çünkü onun ruhu temizlenmiştir diyerek çalışmalarımızı sürdürdük. Kısa zamanda çok emek harcadık ve bir ilke imza attık. Aynı anda 10 değil 20 değil 30 değil 300 kişinin aynı ritmi tutması ve onların şefliğini yapmak anlatılmaz yaşanır. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na gireceğimizi düşünüyoruz. Balıkesir’imiz için bunu başaracağız. Bizimle birlikte emek veren tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimiz Okul Müdürümüz Sayın Ekrem Açıkgöz, Okul Müdür Yardımcımız Sayın Elif Turhan’a sonsuz teşekkür ediyoruz. Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak’a, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tatlı’ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Balıkesir’imizin, Türkiye’mizin sesini her zaman her yerde duyuracağız" dedi

Oral: “Ritmin akışına uyulması motive eder”

Müzik Öğretmeni Ayşe Oral ise ritmin önemine vurgu yaparak "Konuşabilen herkes ritim de tutabilir. Ritmin akışına uyum sağlamamız bizi motive eder. Ritim çalışmalarında öğrencilerimizin farklı yönlerini keşfetmeleri, zihinsel olarak rahatlamaları, özgüvenlerinin gelişmesi ve sosyalleşmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca büyük ve küçük kaslarını geliştirerek psiko-motor gelişimini destekler. Koordinasyon, konsantrasyon süresinde uzama, dikkatini toplama, stres atma kazanımları gerçekleşir. Hep birlikte bunları başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bu süreçte velilerimizin de sürece dahil olması çok güzel bir birliktelik oluşmasını sağladı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen daha önce 2016 yılında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında Hayatın Ritmini Yakala isimli ritim grubuyla Şampiyon olarak Balıkesir’in sesini tüm dünyaya duyurmuştu. Şimdi ise Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girme konusunda çalışmalarına devam ediyor.