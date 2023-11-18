Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan hortumun etkileri havadan görüntülendi

Balıkesir’in Havran ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, yağmur ve oluşan hortum hayatı olumsuz etkiledi. Bir çok evin çatısı uçtu, arabalar zarar gördü. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “10 evin çatıları uçtu. Çatılar 100 metre kadar sürüklendi. Yollar tıkandı. Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok” dedi. Hortumda meydana gelen hasar havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Havran ilçesinde oluşan hortum ve sert esen rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi’ndeki bazı evlerde çatı uçmaları ve hasarlar meydana geldi. Belediye Başkanı Emin Ersoy, hasarın oluştuğu bölgede incelemelerde bulundu. Emir Ersoy “Tüm Havranlılara geçmiş olsun diyorum. Bu hortum felaketi merkezde 3 mahallemizde meydana geldi. Çok kısa sürdü. 10 evin çatıları uçtu. Çatılar 100 metre kadar sürüklendi. Yollar tıkandı. Çok şükür can kaybı ve yaralımız yok. 10 evde ve 6 araçta büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Bölgede ekipler hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yıkılan elektrik ve telefon direkleri çok kısa bir sürüde onarılarak bölgeye tekrar elektrik verildi” dedi.

Görgü şahitleri ise rüzgarın saniyeler içinde hortuma dönüştüğünü ve binaların üzerindeki çatılar sökerek yüzlerce metre öteye uçurduğunu ifade ettiler. Havran ilçesinde yaşanan hortum sonrasında meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.