Balıkesir'in ilk erken aşama hızlandırma programı tamamlandı

Balıkesir Teknokent tarafından düzenlenen BaunTECH Start. Hızlandırma Programı, üç gün süren yoğun bir eğitim ve mentorluk kampının ardından tamamlandı. Balıkesir’in ilk erken aşama hızlandırma programı olma özelliğini taşıyan etkinlikte, 9 ekip yatırımcı karşısına çıkmaya hazır hâle geldi.

Programın açılışında Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, programın Balıkesir girişimcilik ekosistemi için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ceyhun Ercan, ACA Şirketler Topluluğu Başkanı Ahmet Acaroğulları ve BAGİAD Başkanı Mert Kurşun girişimciliğin bölgesel kalkınmadaki önemine vurgu yaptı. Açılışın ardından Ufuk Batum’un mentörlüğünde girişimcilik vizyonu üzerine ilk eğitimler gerçekleştirildi.

İkinci gün, Avukat Ahmet Yaşar, Startup Hukuku, Nizamettin Sami Harputlu, Strateji & Sunum Teknikleri, Müge Bezgin’de Pazarlama & Hikâyeleştirme ve Utkan Bostancı’da Pitch Performansı oturumlarıyla ekipler yatırımcı sunumlarına hazırlandı. Üçüncü gün ise birebir mentorluklarla son provalar tamamlandı ve tüm ekipler Demo Day sahnesine hazır hâle geldi.

3 günlük kampın ardından sıra büyük finale geldi! 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.30’da Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Malazgirt Salonu’nda düzenlenecek Demo Day etkinliğinde girişimciler projelerini yatırımcılara sunacak. Etkinlikte ayrıca "Yerelden Küresele: Girişim ve Yatırım Ekosisteminin Geleceği" başlıklı bir panelle, yatırımcılar ve Balıkesir iş dünyası temsilcileri girişimcilik ekosisteminin geleceğini değerlendirecek.

BaunTECH Start., Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, genç girişimcilerin fikirlerini yatırıma dönüştürme yolunda Balıkesir’den yükselen güçlü bir adımdır.

BaunTECH Start, geliştirilmeye devam edilerek her yıl düzenlenmesi hedeflenen; Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, genç girişimcilerin teknoloji tabanlı projelerini katma değere dönüştürme yolunda Balıkesir’den yükselen güçlü bir başarı hikâyesi olmaya hazırlanıyor.