Balıkesir'in Madencilik Lisesi'nden Türkiye'ye Nitelikli İş Gücü Yetiştiriyor

Balıkesir’de meslekî ve teknik eğitim veren kurumlar; Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olan öğrencilerin hem teorik hem de pratik eğitimler ile ilgi alanlarında meslek sahibi olmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda başarılı proje ve çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlayan nitelikli iş gücü yetiştiriyor.

Her kademe ve türden okulları ziyaret ederek Balıkesir eğitim ailesiyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; ülkemizin kalkınmasında ve refahında büyük rol oynayan meslekî ve teknik eğitim veren kurumlarını da özellikle ziyaret ediyor. İvrindi’de Türkiye’nin ilk madencilik lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Tatlı; teorik derslerinin yanında laboratuvar ortamında ve üç boyutlu simülasyon sınıflarında tam donanımlı yetişen öğrencilerin uygulamalı çalışmalarına ortak oldu.

Anadolu Meslek, Anadolu Teknik ve Uluslararası Öğrenci Programı dallarında eğitim verilen okulda, öğrencilerin teorik derslerinin yanı sıra maden, fizik, kimya-biyoloji ve VR laboratuvarlarındaki uygulamalı çalışmalarını da gözlemleyen İl Müdürü Ali Tatlı; öğrencilerin "Metaverse" (Sanal Evren) sınıfında 3 boyutlu simülasyonlarla maden sahasındaymış gibi çalıştığı derslerine katıldı.

Ziyaret çerçevesinde; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 51. AR-GE Merkezi olarak oluşturulan okulda imalatı yapılan kaya tuzu, katkısız sofra tuzu, bentonit ile hazırlanan nem alıcı tabletlerle poşet imalatı, VR gözlükleriyle simülasyon ortamı tasarımı hakkında öğrenci ve öğretmenler tarafından Tatlı’ya bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Okulumuz özellikle maden sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için önemli fırsatlar sunuyor. Öğrencilerimiz derslerde gördüğü teorik eğitimleri maden laboratuvarında pekiştiriyorlar. Artırılmış gerçeklik teknolojisi; okulumuzda eğitimin kalitesini artırırken aynı zamanda öğrencilerimizin daha hızlı öğrenmelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerineimkan tanıyarak iş hayatına daha hazır ve emin bir şekilde adım atmalarını sağlıyor. Öğrencilerimiz; madencilik sektöründe kullanılan teknikler, araçlar ve ekipmanlar hakkında uzmanlaşıp mezun olduklarında sektördeki işverenlerin dikkatini çekerek bu sektörde başrol olacaklar" ifadelerini kullandı.