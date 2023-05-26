Balıkesir'in milli gururu oldular

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin yetiştirdiği dövüş sporcuları Saffet Güren ile Ecrin Dinçer, Düzce’de düzenlenen Türkiye Tek Yürek Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonasında Türkiye 3’lükleri elde ederek, milli takıma girmeye hak kazandılar.

Türkiye Wushu Kungfu Federasyonu’nun Tek Yürek Budokai-do Şampiyonası, 20-24 Mayıs 2023 Tarihleri arasında Düzce ilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bahçeşehir Spor Kompleksinde bu yıl 1500 kişi gibi bir rekor katılım ile gerçekleşti.

Altminik, minik, yıldız, ümit, genç, büyükler, U21 ve veteran kategorisinde Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası’na, Balıkesir’i temsilen Ayvalık’tan 11kız, 6 erkek sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalarda ilk kez bu tür bir şampiyonaya katılan takım, iki sporcusu ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyonada; Yıldız bayanlar +50 kg kategorisinde yarışan Ecrin Dinçer ile genç erkekler 70 kg kategorisinde yarışan Saffet Güren Türkiye 3. olmayı başararak milli takıma katılmayı hak kazandı.

2024 yılında yapılacak olan uluslar arası şampiyonalarda ülkemizi temsil etme hakkını kazanan Güren ve Dinçer ile gurur duyduğunu belirten Ayvalıklı sporcuların başarılı antrenörü Ali Çamlıbel, her iki sporcusunun da ilk kez katıldıkları Düzce’deki şampiyonadan Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçilmelerinin az rastlanacak bir başarı olduğunu söyledi.